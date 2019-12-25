كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 15 شخصا من عناصر الأمن الأفغاني في هجوم لطالبان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل 15 شخصا من عناصر الأمن الأفغاني، اليوم الثلاثاء، في كمين نصبته طالبان بإقليم بلخ شمالي أفغانستان.

ونقلت "رويترز" عن مسؤولين محليين، أن المسلحين نصبوا كمينا عند نقطة تفتيش حكومية في الإقليم المذكور.

وقال محمد يوسف، حاكم منطقة دولت آباد، التي وقع فيها الاعتداء، إن العشرات من مقاتلي طالبان استهدفوا نقطة تفتيش يحرسها جنود أفغان وعناصر من المخابرات وقتلوا 15 منهم.

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وجاء في بيان لوزارة الدفاع الأفغانية، أن سبعة جنود قتلوا، وأعلنت طالبان مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت إنها قتلت ما لا يقل عن 20 من أفراد قوات الأمن وأصابت 6 منهم وأسرت أربعة آخرين.