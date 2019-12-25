كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جوتيريس"يحث على الوقف الفوري للعمليات العسكرية في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى، الوقف الفوري للأعمال القتالية ومع القلق عميق إزاء التصعيد العسكري الأخير في شمال غرب سوريا.

وفي بيان تلاه المتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحفي المعتاد ظهر اليوم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك اليوم الثلاثاء، أعرب رئيس المنظمة الدولية عن قلقه إزاء حجم العملية العسكرية وأبلغ عن هجمات على طرق الإجلاء بينما يحاول المدنيون الفرار الشمال إلى بر الأمان.

وقال دوجاريك، يذكر الأمين العام جميع الأطراف بالتزاماتها بحماية المدنيين وضمان حرية الحركة.

وقال، إن التصعيد العسكري أسفر عن سقوط عشرات القتلى المدنيين وتشريد 80،000 مواطن، من بينهم 30،000 في الأسبوع الماضي وحده.

وأضاف، يجب ضمان وصول إنساني مستدام ودون عوائق وآمن إلى المدنيين، بما في ذلك عبر الطريقة العابرة للحدود، للسماح للأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني بمواصلة القيام بعملهم الحاسم في شمال البلاد، وفقًا للبيان.

كما أفادت تقارير إعلامية، أن عشرات الآلاف من المدنيين فروا من أجزاء من محافظة إدلب الشمالية في سوريا باتجاه الحدود مع تركيا، حيث اكتسبت القوات السورية المدعومة من روسيا الأرض، بعد أيام من تجدد الهجمات على آخر جيب يسيطر عليه المتمردون.

وقال نشطاء وعمال إنقاذ، إن المدنيين يفرون من القصف بشكل جماعي لليوم الرابع على التوالي من البلدات والقرى شرق وجنوب إدلب، في أكبر حركة جماهيرية مماثلة منذ سبتمبر.

كما أكد الأمين العام من جديد، أنه لا يوجد حل عسكري للنزاع السوري وأن الحل الوحيد الموثوق به هو "العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة" عملًا بقرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015، الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار وتسوية سياسية.

وتحدثت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) نيابة عن الأطفال، اليوم الثلاثاء، فأكثر من 500 أصيبوا أو قُتلوا في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، وأن 65 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم أو أصيبوا في ديسمبر وحده.

وقال تيد شايبان، المدير الإقليمي لليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الاطفال يتحملوا وطأة العنف المتصاعد.

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وجاء تصاعد العنف والتشرد في الوقت الذي تنخفض فيه درجات الحرارة في جميع أنحاء المنطقة، مما تسبب في فيضان وتجميد الأمطار، ودفع آلاف الأسر إلى الفرار شمالًا.

وقد أشار إلى تصاعد العنف في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في معرة النعمان، جنوب مدينة إدلب، وأشار إلى أنه منذ 11 ديسمبر، أدى القتال المتصاعد إلى نزوح أكثر من 130،000 شخص، من بينهم أكثر من 60،000 طفل، من جنوب إدلب، شمال حماة وغرب حلب.

تابع تشيبان، إن عمليات النزوح هذه تزيد الضغط على المجتمعات المضيفة السخية وعلى المخيمات المكتظة، لا يزال العديد من الأسر ليس لديها مأوى على الإطلاق وتنام في العراء.

وبعد مرور تسع سنوات على الحرب، ما زال الأطفال في سوريا يعانون من عنف وصدمات وضيق لا يوصفان، وأولئك الذين يعيشون في المخيمات مرهقون من النزوح المتعدد والتعرض للبرد والمرض وفي الحالات القصوى الموت.

وأوضح مسؤول الامم المتحدة، يجب أن يستمر وصول المساعدات الإنسانية لتوفير المساعدة المنقذة للحياة لمئات الآلاف من الأطفال في كل مكان في الشمال الغربي وأجزاء أخرى من سوريا.

كما دعت اليونيسف جميع أطراف النزاع إلى "وقف الأعمال القتالية ووضع الأطفال في المقام الأول".

وأضافت، يجب دائمًا حماية الأطفال بما في ذلك في أوقات النزاع، وخلص إلى أن هذا واجب على جميع أطراف النزاع - وليس خيارًا.

ومن جانبه، أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن الأوضاع ساءت بالنسبة لأربعة ملايين من النساء والأطفال والرجال في شمال غرب سوريا، حيث أدت المصادمات والقصف والغارات الجوية إلى خسائر مدمرة الناس والبنية التحتية المدنية الهامة.

ومما زاد الامور سوءً، مع انخفاض درجات الحرارة - انخفاض بعض الليالي إلى الصفر - برزت مشكلة نقص الوقود كتحدي رئيسي، يضاف إلى ذلك هطول أمطار غزيرة تزيد من الحماية والصحة وغيرها من المخاطر.

