غليان في حزب “الميزان” بعد انتخاب الكاتب الإقليمي في الرحامنة – التفاصيل

شهد حزب الاستقلال في منطقة الرحامنة غليانا عقب انتخاب الكاتب الإقليمي بسيدي بوعثمان، أول أمس الأحد، وتعرض عدد من الاستقلاليين إلى “المنع” من ولوج المنزل الذي احتضن اللقاء.

وعبر عدد من الاستقلاليين عن غضبهم من هذا التصرف، ومنعهم من المشاركة في اللقاء، رافضين “عملية الإقصاء، التي تعرضوا لها”، بحسب تعبيرهم.

وهدد استقلاليون، بحسب مصادر “اليوم 24″، أنهم سيلجؤون إلى القضاء الإداري للطعن في عملية الانتخاب، التي شابتها خروقات بحسبهم، كما أكدوا أنهم سيراسلون الأمين العام، نزار بركة، واللجنة التنفيذية للتدخل في هذا الأمر.

وعبر الاستقلاليون أنفسهم عن تذمرهم مما أسموه عملية “تهريب” اللقاء، وعقده في منزل أحد الأشخاص، المنتمين إلى الفرع المحلي بسيدي بوعثمان، عوض عقده في مقر الحزب في “ابن جرير”.