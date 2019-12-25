جوائز “غلوب سوكر”.. الوداد خارج قائمة أفضل نادٍ عربي

أعلن موقع “كووورة” اليوم الثلاثاء، القائمة النهائية لجائزته المخصصة لأفضل نادٍ عربي لسنة 2019، ضمن حفل جوائز “دبي غلوب سوكر”، حيث سيتم الإعلان عن الفائز يوم 29 دجنبر الجاري، بدبي الإماراتية.

وحصرت لجنة تحكيم “غلوب سوكر”، عدد الأندية المرشحة في 3 فقط، وهي الترجي التونسي، والزمالك المصري، ثم الهلال السعودي، بينما أسقطت من القائمة الوداد الرياضي، والنصر السعودي.

وكانت اللائحة الأولية للجائزة، تضم بطل المغرب، إلى جانب الترجي والنجم من تونس، والأهلي والزمالك من مصر، ومن السعودية الهلال والنصر، ثم العهد اللبناني، والسد القطري، والقوة الجوية العراقي.

وتواجد الوداد أيضا في القائمة المختصرة التي تم الاعلان عنها نهاية الأسبوع الماضي، رفقة الرباعي الترجي، والهلال، والنصر، والزمالك، قبل أن يغيب عن اللائحة النهائية.

Advertisements

ويبدو الهلال الأقرب إلى حصد الجائزة، نظير ما قدمه هذا الموسم، بعد تتويجه بدوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى حلوله رابعا في كأس العالم للأندية.

ومنحت لجنة الانضباط بالكونفيدرالية الإفريقية “كاف”، الترجي لقب دوري أبطال إفريقيا بالرغم من “الفضيحة” التي شهدتها المباراة النهائية أمام الوداد، كما فاز الفريق بالدوري التونسي، واحتل المركز الخامس في مونديال الأندية.

وحصد الزمالك كأس “كاف” بعد تغلبه في النهائي على نهضة بركان، بالإضافة إلى تتويجه بطلا لكأس مصر للمرة الـ27 في تاريخه.