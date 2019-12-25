جنايات طنجة توزع أزيد من نصف قرن على عصابة “بوتفاح”

طوت غرفة الجنايات الابتدائية في استئنافية طنجة، قبل قليل ملف عصابة “بوتفاح” التي روعت ساكنة المدينة بالسرقات والاحتجاز، ووزعت 65 سنة سجنا نافذا على 5 من أفرادها، فيما أدانت المتهمة السادسة التي كانت على علاقة مع أحد المتهمين بسنتين موقوفة التنفيذ .

وتوبع المتهمون الخمسة بتهم تكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز باستعمال ناقلة ذات محرك وطلب فدية، والسرقة الموصوفة والضرب والجرح والتزوير في محرر رسمي واستعماله والاتجار في الأقراص المهلوسة واستهلاكها، فيما أدينت المتهمة السادسة بعدم التبليغ عن جناية والفساد وإهانة موظف أثناء قيامه بمهامه.

وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن طنجة، قد أوقفت في مارس الماضي، بمنطقة درادب، أفراد عصابة “بوتفاح”، بعد توصلها بشكايات عديدة باختطاف واحتجاز أشخاص والاعتداء عليهم بواسطة أسلحة بيضاء.