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مصرع وإصابة 41 شخصاً إثر سقوط حافلة بنهر في إندونيسيا

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محمد النحاس 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

لقي 28 شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب 13 آخرين بجروح إثر سقوط حافلة في وادٍ بجزيرة سومطرة الإندونيسية.

وأفاد قائد الشرطة المحلية دوللي جومارا بأن الحادثة وقعت قبل منتصف ليل الاثنين بقليل في منطقة باجارالام بإقليم سومطرة الجنوبية، مرجحة أن عطل في كوابح الحافلة أدى إلى الحادثة.

وكانت الحافلة تمر عند منحنى حاد في قرية بيراهو ديبو في منطقة باجارالام عندما سقطت بواد عميق في نهر كانت مياهه ذات منسوب مد مرتفع.

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