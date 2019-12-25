سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني، في تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى 88.50 جنيها للشراء و89 جنيها للبيع، في السوق غير الرسمية (السوداء)، فيما بقي متوسط سعر العملة الخضراء على شاشة البنك المركزي السوداني عند 45 جنيها للشراء و45.2 جنيه للبيع.

ويخضع الدولار في السودان لسعر ثابت، يحدده البنك المركزي في جميع البنوك وشركات الصرافة العاملة بالسوق.

وأقر السودان مشروع الموازنة العامة لعام 2020 بخفض الدعم الحكومي للسلع والمحروقات تدريجياً بنسبة 66.4%، وزيادة رواتب العاملين بنسبة 100%، وتوفير آلاف الوظائف للشباب.

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ويحتاج السودان إلى تمويلات فورية تقدر بنحو 3 مليارات دولار لتجنب تفاقم أزمات اقتصادها، وترزح البلاد تحت ديون هائلة تقدر بـ60 مليار دولار، وترغب الحكومة في إلغاء جزء منها.



سعر اليورو والإسترليني

سجل سعر اليورو وفق البنك المركزي السوداني 49.82 جنيه للبيع مقابل 50.07 جنيه للشراء، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 58.54 جنيه للشراء مقابل 58.84 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

بلغ متوسط سعر الريال السعودي وفق المركزي السوداني 11.99 جنيه للشراء مقابل 12.05 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 12.25 جنيه للشراء و12.31 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي 147.39 جنيه للشراء مقابل 148.13 جنيه للبيع.