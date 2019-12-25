التفتيش المركزي: مناقصة معرض دبي جرّت وفقاً للأصول والقواعد القانونية

اوضحت إدارة المناقصات في ​التفتيش المركزي​، صحة الاخبار التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتناول فيه مناقصة معرض دبي، مؤكدةً ان "المناقصة جرّت في إدارة المناقصات وفقاً للأصول والقواعد القانونية وبشفافية مطلقة، وتمّ تقييم العروض فنياً من قبل لجنة خبراء متخصِّصة ومحايدة فجاءت النتيجة متقاربة فنياً وكان السعر الأدنى وحده العامل الحاسم في إرساء التلزيم على من رسا عليه".

وأكدت في بيان لها، ان "فشل المناقصة الأولى مردُّه إلى عدم استكمال عنصر المنافسة لورود عرض وحيد، وفشل المناقصة الثانية مرده إلى تخفيض مهلة الإعلان بطلب من الوزير المعني بسبب ضيق الوقت الفاصل عن إقامة المعرض في دبي وان إعادة المناقصة للمرة الثالثة كان ايضا بطلب من الوزير المعني الذي رفض إجراء اتفاق بالتراضي بعد فشل المناقصتين المتتاليتين".