بدء مراسم القداس الاحتفالي بعيد الميلاد في كنيسة القديسة كاترينا ببيت لحم

بدأت مراسم القداس الاحتفالي ب​عيد الميلاد​ بحسب التقويم الغربي في ​كنيسة​ القديسة كاترينا في ​بيت لحم​. وقد وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس للمشاركة في القداس. وكان المدبر الرسولي المطران بييرباتيستا بيتسابالا قد وصل إلى المدينة ظهر اليوم حيث استقبله السياح عند المدخل الشمالي، وعزفت فرق الكشافة الموسيقى. وسيترأس بيتسابالا قداس منتصف الليل في كنيسة القديسة كاترينا بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

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