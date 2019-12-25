LBC: دياب اجتمع بالخليلين ليل الاثنين-الثلاثاء وتناول البحث التشكيلة الحكومية

كشفت معلومات للـLBCI أن "رئيس الحكومة المكلف حسان دياب اجتمع مع وزير المال علي حسن خليل والمعاون السياسي للامين العام لحزب الله حسين الخليل ليل الاثنين- الثلاثاء وتناول البحث التشكيلة الحكومية"، مشيرة الى ان "دياب كان ينوي حمل تشكيلته الحكومية الى رئيس الجمهورية هذا الخميس ولكنه تريث بعدما تبين ان الموضوع ما زال يحتاج مزيداً من التشاور السياسي".
ولفتت المعلومات الى ان "دياب كان دخل في مرحلة الاسماء ومن فريقه الوزاري شادي مسعد ودميانوس قطار والسفير قبلان فرنجيه وهذا ما اخرج رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجيه عن طوره".
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