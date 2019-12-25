عباس: اسرائيل لا تريد أن تجري الانتخابات في القدس

أكد الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ ان "​اسرائيل​ لا تريد أن تجري الانتخابات في القدس"، منوهاً بـ"ضرورة اجراء الانتخابات لأهل القدس في القدس نفسها، وإذا حصل هذا سنصدر مرسوماً بإجراء ​الانتخابات التشريعية​ والرئاسية"، معتبراً ان "الانتخابات مهمة لترميم الديمقراطية، فلا يمكن البقاء طوال هذا الوقت بدون انتخابات ودون ديمقراطية، والكل يؤمن بالديمقراطية وبتحرير فلسطين قريبا ان شاء الله".

وخلال مشاركته في عشاء عيد الميلاد في دير الفرنسيسكان بمدينة ​بيت لحم​، اوضح عباس "أن الانتخابات التشريعية والرئاسية معطلة منذ 2006 لأسباب كثيرة، لذا تمت الدعوة إلى انتخابات تشريعية أولاً ومن ثم رئاسية، وجميع ​الفصائل الفلسطينية​ وافقت على ما نحن موافقون عليه، لكن بقيت عقبة واحدة مهمة جدا وهي إجراء الانتخابات في القدس".

وأشاد عباس بـ"مواقف ​البابا فرنسيس​ الداعمة للقضية الفلسطينية"، مشدداً على ان "هذا الرجل اعترف بدولة فلسطين دون طلب، وتحدثنا معه عن السلام وعن الاعتراف بالدولة الفلسطينية في حاضرة ​الفاتيكان​، لنرى ​العلم الفلسطيني​ مرفوعا فوق الحاضرة".