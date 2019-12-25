قائد القوة الجوية الإيرانية: عملية تصنيع مقاتلات "كوثر" مستمرة بوتيرة عالية

أكد قائد القوة الجوية الإيرانية العميد عزيز نصير زاده، أن "عملية تصنيع مقاتلات "كوثر" محلية الصنع مستمرة في ​طهران​ و​أصفهان​ بوتيرة عالية"، معرباً عن "أمله في استعراض ثلاث مقاتلات منها في نيسان المقبل، بالتزامن مع اليوم الوطني للجيش الايراني"، موضحاً أن "خط إنتاج المقاتلات يدار بصورة مشتركة من قبل القوة الجوية للجيش، ومنظمة التصنيع الدفاعي التابعة ل​وزارة الدفاع​ وإسناد ​القوات المسلحة​".

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