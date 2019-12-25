شكرا لقرائتكم خبر عن غضب برلمانى بسبب غياب المحافظين عن حضور اجتماعات اللجان النوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بمذكرة لرئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، بشأن أن اللجنة حال مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المحالة إليها، والمقدمة من النواب، بشأن مشاكل الصرف الصحى ومياه الشرب بمختلف المحافظات لم تستطيع وضع رؤية أو الوصول لقرار أو حلول بشأن هذه المشاكل نتيجة عدم حضور المحافظين أو من يمثلهم او من بيده اتخاذ القرار.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، فى المذكرة التى تقدم بها لرئيس البرلمان، أن عدم حضور المحافظين او من يمثلهم أثناء مناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بملف مياه الشرب والصرف الصحى الذى يعد واحدا من أبرز القطاعات الحيوية على مستوى الجمهورية، ويحظى باهتمام جميع النواب، لما يمثله من أهمية قصوى على صعيد المحافظات.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن عدم حضور التنفيذيين يمثل عقبة فى أداء اللجنة لمهام عملها، مطالبا، رفع الأمر لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن هذا الأمر، وضرورة ان يكون هناك إجراءات من شأنها تنفيذ ذلك، وإلزام التنفيذيين بالحضور أثناء مناقشة طلبات الإحاطة المعنيين بها، لاتخاذ ما يلزم من توصيات من شأنها تخفيف معاناة المواطنين، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لهم.

واستطرد حمودة، أن اللجنة سبق وأن ناقشت عدد من طلبات الإحاطة بشأن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى المتوقفة على مستوى الجمهورية، وشددت على ضرورة أن يكون هناك جدول زمنى للانتهاء من المشروعات المتوقفة، وفقا للاعتمادات المالية المتاحة، وطالبت بضرورة زيادة الاعتمادات المالية فى الموازنة العامة الجديدة المخصصة للجهاز القومى لمياه الشرب والصرف الصحى حتى يتسنى للجهة التنفيذية الانتهاء من تنفيذ المشروعات، وبالتالى ينعكس هذا على المواطن فى توفير كوب مياه نظيف، وترجمة لاهتمامات الدولة بقطاع الخدمات العامة.