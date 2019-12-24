بنعطية يرحب بمانزوكيتش في الدحيل: ” سنفوز بالعديد من الألقاب في قطر”

رحب المهدي بنعطية، عميد المنتخب المغربي لكرة القدم السابق، المحترف في صفوف فريقه الدحيل القطري، بزميله السابق في يوفنتوس الإيطالي، الكرواتي ماريو مانزوكيتش، الذي انتقل إلى نفس الفريق القطري قادما من “السيدة العجوز”.

وتعاقد الفريق القطري، اليوم الثلاثاء، رسميا مع النجم الكرواتي، في عقد سيمتد لموسمين، قادما من اليوفي، في واحدة من أبرز مفاجآت فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ونشر الدولي المغربي السابق، تدوينة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، يرحب فيها بزميله السابق في الفريق الجديد، وقد كتب في هذه التدوينة قائلا: ” مرحبا ماريو في الدحيل وفي مغامرتك الجديدة في قطر، لقد سبق لنا وأن توجنا سابقا بالعديد من الألقاب، وسنعل إن شاء الله على إضافة ألقاب أخرى للائحة”.

وأضاف: ” أنا أعلم بأنك أكثر من مستعد لهذا التحدي، أتطلع إلى لقاءك”.