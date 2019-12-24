رحب المهدي بنعطية، عميد المنتخب المغربي لكرة القدم السابق، المحترف في صفوف فريقه الدحيل القطري، بزميله السابق في يوفنتوس الإيطالي، الكرواتي ماريو مانزوكيتش، الذي انتقل إلى نفس الفريق القطري قادما من “السيدة العجوز”.
وتعاقد الفريق القطري، اليوم الثلاثاء، رسميا مع النجم الكرواتي، في عقد سيمتد لموسمين، قادما من اليوفي، في واحدة من أبرز مفاجآت فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
ونشر الدولي المغربي السابق، تدوينة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، يرحب فيها بزميله السابق في الفريق الجديد، وقد كتب في هذه التدوينة قائلا: ” مرحبا ماريو في الدحيل وفي مغامرتك الجديدة في قطر، لقد سبق لنا وأن توجنا سابقا بالعديد من الألقاب، وسنعل إن شاء الله على إضافة ألقاب أخرى للائحة”.
وأضاف: ” أنا أعلم بأنك أكثر من مستعد لهذا التحدي، أتطلع إلى لقاءك”.
كانت هذه تفاصيل خبر بنعطية يرحب بمانزوكيتش في الدحيل: ” سنفوز بالعديد من الألقاب في قطر” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.