بعد أربعة أشهر من إطلاقها.. حافلات العاصمة تصل إلى نقل 200 ألف مسافر يوميا

بعد أربعة أشهر من انطلاق عملها، باتت حافلات الرباط الجديدة تنقل الآلاف من الركاب بشكل يومي.

وفي ذات السياق، قال عبد الطيف سودو، نائب عمدة مدينة سلا إن الحافلات “ألزا” الجديدة تنقل 200 ألف مسافر يوميا، بمجال التجمع الحضري الرباط سلا تمارة.

وبدأت مجموعة “ألزا” الإسبانية عملها في العاصمة في شهر غشت الماضي، في كل من الرباط سلا وتمارة، بالإضافة إلى الجماعات المحيطة بهم، فيما تحدد سعر التذكرة في 5 دراهم.

وبدأت الشركة الإسبانية العاملة بعدد من المدن المغربية 150 حافلة في “متروبول الرباط” بالمدن الثلاثة المذكورة، على أن يرتفع هذا العدد بشكل تدريجي إلى 350 حافلة في شهر شتنبر، حسب ما أعلنت عنه الشركة منذ انطلاقها.

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وينتظر أن يرتفع هذا العدد إلى 430 حافلة ابتداء من العام الرابع، وفق تصريحات صحفية كان قد أدلى بها ألبرتو بيريز، مدير مجموعة ألزا، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تتوقع نقل 109 مليون راكب سنويا.

وحسب الشركة، فإن حافلات النقل الحضري الجديدة تنتمي إلى جيل حديث، وتتوفر على خدمة “الويفي” وعلى كاميرات مراقبة، فضلا عن ولوجيات خاصة بذوي الإحتياجات الخاصة. كما ستوفر 1500 منصب شغل تتوزع بين السائقين والمراقبين وموظفي الإدارة.

ويأتي الإعلان عن الأرقام الجديدة لركاب حافلات العاصمة، في الوقت الذي تعاني مدينة القنيطرة، من أزمة نقل حادة بعد توقف حافلاتها، ما دفع المسيرين للمدينة، للاستعانة بحافلات الأسفار وحافلات النقل الخاص لانفيس الأزمة، في انتظار إيجاد حل مع شركة النقل.