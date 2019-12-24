القنصلية الاسبانية بطنجة تقطع الطريق على سماسرة “الفيزا” باعتماد نظام جديد على موقعها

اعتمدت القنصلية الاسبانية بطنجة، منذ أمس الإثنين، نظام جديد على موقعها الإلكتروني، يقطع الطريق على عمليات السمسرة التي شهدتها طلبات الحصول على مواعد التأشيرة مؤخرا.
ويمنح النظام الجديد لكل شخص فرصة واحدة، من أجل أخذ موعد لدفع التأشيرة سواء كان موعدا فرديا أو عائليا، إذ يقوم بمنحه رقما خاصا يستعمل لمرة واحدة، ولا يسمح بدخوله مرة أخرى، إلا بعد مرور مدة من الزمن.
تجدر الإشارة إلى أن القنصليات الاسبانية في المغرب منحت ما يناهز 220929 تأشيرة في السنة الماضية، وهو الرقم الذي اعتبر الأعلى بالمقارنة مع 10 سنوات الماضية إذا تراوح عددها بين 140000 و180000 تأشيرة.
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