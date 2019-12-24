قلق كبير إثر وثائق من "بوينغ" بشأن الطائرة 737

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرّح مساعد بلجنة في مجلس النواب الأميركيّ اليوم الثلاثاء، أن هناك وثائق من بوينغ تعكف لجنة حكومية أميركية على مراجعتها يبدو أنها تشير إلى صورة "مزعجة جدًا" لتعليقات من موظفين بشركة صناعة الطائرات بشأن الطائرة "737 ماكس" الموقوفة عن الطيران.

وأضاف المساعد الذي تحدث مشترطًا عدم الكشف عن هويته، أن الوثائق التي قدمت إلى اللجنة في وقت متأخر يوم الاثنين، ناقشت بواعث قلق بشأن التزام بوينغ بمعايير السلامة ومساعي من بعض الموظفين لضمان ألا تتدخل هيئات تنظيمية أو هيئات أخرى لتعديل خطط الشركة للإنتاج.

وقُدمت الوثائق إلى لجنة إدارة الطيران الاتحادية في نفس اليوم الذي أعلنت فيه بوينغ عن إقالة رئيسها التنفيذي دينيس مويلنبرج، وسط أزمة أثارتها طريقة تعاملها مع تداعيات حادثي تحطم لطائرتها الأفضل مبيعات 737 ماكس.

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وطائرات 737 ماكس رابضة على الأرض منذ آذار/ مارس، وقتل 346 شخصًا في حادثي التحطم اللذين وقعا في إندونيسيا وإثيوبيا خلال خمسة أشهر، وإلى جانب الوثائق التي قدمت إلى إدارة الطيران الاتحادية، قدمت بوينغ في وقت سابق وثائق إلى وزارة العدل التي تجري تحقيقا جنائيا نشطا في أمور مرتبطة بالطائرة 737 ماكس.

وتسعى بوينغ جاهدة لإصلاح العلاقات مع هيئات تنظيمية أميركية ودولية تحتاج لنيل موافقتها على عودة طائرات 737 ماكس إلى التحليق في الجو.

وأغلقت أسهم بوينغ منخفضة 1.3 بالمئة إلى 333 دولارًا اليوم الثلاثاء بعد منيت بخسائر بلغت أكثر من 20 % على مدار الأشهر التسعة الماضية.