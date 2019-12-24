الإمارات تهنئ إسرائيل بعيد "الأنوار" اليهودي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنها تلقت التهاني من سفارات الإمارات حول العالم، بمناسبة عيد "الأنوار" (الحانوكا) اليهودي، وذلك في سياق تطبيعي متسارع تنتهجه الإمارات بالإضافة إلى دول عربية وخليجية أخرى.

وجاءت التصريحات على لسان المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، يوفال روتيم، في تغريدة على صفة الوزارة الناطقة باللغة العربية، وجاء فيها: "بضمن التهاني الجميلة العديدة التي تلقيناها بمناسبة حلول عيد حانوكا، سررنا بتلقي التهاني من سفارات دولة الإمارات في العالم".

وأضاف روتيم أنه "نحن نثمن هذه الرسائل الدافئة ونأمل أن تشهد العلاقات بين إسرائيل والإمارات المزيد من النمو في عام 2020".

يأتي ذلك بعد أيام على تبادل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، التغريدات على شبكات التواصل الاجتماعي التي تروج لتطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية وإسلامية.

وأعاد نتنياهو، السبت الماضي، تغريدة لوزير الخارجية الإماراتي، على حسابه على "تويتر"، حيث أعرب عن سعادته لما يتم من تنسيق بين إسرائيل وبعض الدول العربية. وكتب نتنياهو على حسابه عقب مشاركة تدوينة بن زايد "أرحب بالتقارب الذي يحدث بين إسرائيل والكثير من الدول العربية. لقد آن الأوان لتحقيق التطبيع والسلام".

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وكان بن زايد قد كتب على حسابه قائلا " إصلاح الإسلام.. تحالف عربي إسرائيلي يتشكل في الشرق الأوسط".

والأحد الماضي، اعتبر نتنياهو خلال اجتماع حكومته الأسبوعي، أن التصريحات الإماراتية الأخيرة حول إسرائيل هي نتاج جهود بلاده نحو التطبيع، وقال: "نحن نسير قدما في خطوات جديدة تحدوها الأمن والسلام مع جيراننا العرب".

يشار إلى أن نتنياهو كان قد أعلن مشاركة إسرائيل الرسمية في معرض إكسبو 2020 الذي سيقام في دبي بالإمارات، وأن إسرائيل تقيم علاقات وطيدة مع 6 دول عربية على الأقل، والتطبيع يتقدم خطوة بعد خطوة والذي يبشر بعلاقات سلمية.