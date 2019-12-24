مباراة الديربي بين أبناء اللد والأخاء تنتهي بالتعادل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أسفرت مباراة الديربي العربي بين أبناء اللد وأخاء الناصرة عن التعادل بهدف لكل من الفريقين، ضمن أحداث الجولة السادسة عشر من دوري الدرجة الممتازة.

واستضاف الفريق اللداوي المباراة على أرضية ملعبه، وسط حضور العشرات من المشجعين.

وانتهى شوط المباراة الأول بتقدم الفريق الضيف من الناصرة بهدف من توقيع اللاعب عاهد عزام، وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 51 اقتنص اللاعب، شاكيد حاتوخا، هدف التعادل لصالح أبناء اللد.

وبهذا التعادل، رفع أخاء الناصرة رصيده من النقاط إلى 11 نقطة وهو يحتل المركز الثالث عشر بترتيب لائحة الدوري، في حين أصبح برصيد أبناء اللد 10 نقاط وهو يقبع بالمركز الخامس عشر.

هذا، وسيستضيف الفريق النصراوي في مباراته المقبلة نظيره، هبوعيل عكا، يوم الجمعة الوشيك، فيما سيحل الفريق اللداوي ضيفا على هبوعيل العفولة في اليوم ذاته.