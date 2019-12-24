شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 28 إثر سقوط حافلة بإندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

لقي نحو 28 شخصًا مصرعهم وأصيب 13 آخرون بجروح إثر سقوط حافلة في وادٍ بجزيرة سومطرة الإندونيسية.

وأفاد قائد الشرطة المحلية دوللي جومارا بأن الحادث وقع قبل منتصف ليل الاثنين بقليل في منطقة باجارالام بإقليم سومطرة الجنوبية، مرجحة أن عطل في كوابح الحافلة أدى إلى الحادث.

وكانت الحافلة تمر عند منحنى حاد في قرية بيراهو ديبو في منطقة باجارالام عندما سقطت بواد عميق في نهر كانت مياهه ذات منسوب مد مرتفع.