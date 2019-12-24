اخبار العالم

مصر: نسعى للتوصل إلى اتفاق حول «سد النهضة»

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: نسعى للتوصل إلى اتفاق حول «سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل

أكدت وزارة الموارد المائية والري المصرية أن مصر تسعى للتوصل إلى تفاهم واتفاق في مفاوضات سد النهضة مع السودان وإثيوبيا بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد، خصوصًا خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد.

وأشارت وزارة الري المصرية في بيان رسمي اليوم، إلى أن مصر حريصة على التوصل لصيغة توافقية تحقق مصلحة الدول الثلاثة متمثلة في حق إثيوبيا في تحقيق التنمية التي تنشدها بما لا يمثل خطرًا جسيمًا على مصر، ويضمن تدفق المياه لها وحق الحياة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري المصرية، المهندس محمد السباعي في البيان إن مصر قدمت صياغة بديلة لربط السدين (سد النهضة والسد العالي) بما يحقق مصلحة الطرفين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر: نسعى للتوصل إلى اتفاق حول «سد النهضة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا