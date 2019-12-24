شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: نسعى للتوصل إلى اتفاق حول «سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت وزارة الري المصرية في بيان رسمي اليوم، إلى أن مصر حريصة على التوصل لصيغة توافقية تحقق مصلحة الدول الثلاثة متمثلة في حق إثيوبيا في تحقيق التنمية التي تنشدها بما لا يمثل خطرًا جسيمًا على مصر، ويضمن تدفق المياه لها وحق الحياة.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري المصرية، المهندس محمد السباعي في البيان إن مصر قدمت صياغة بديلة لربط السدين (سد النهضة والسد العالي) بما يحقق مصلحة الطرفين.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر: نسعى للتوصل إلى اتفاق حول «سد النهضة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.