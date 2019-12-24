شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6 درجات وسط كولومبيا والان نبدء بالتفاصيل

ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر اليوم وسط كولومبيا.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الزلزال وقع على بعد نحو 150 كم جنوبي العاصمة بوجوتا، وكان قريبًا جدًا من سطح الأرض مما يقوي تأثيره.

ولم ترد أنباء على الفور عن سقوط ضحايا بشرية أو أضرار مادية.