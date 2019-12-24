الجيش السوري يتابع تقدمه بإدلب ..و يسقط طائرة للإرهابيين في حماة

في السياسة 25 ديسمبر,2019 نسخة للطباعة

دمشق ـ الخليج 365 ـ وكالات: قالت القيادة العامة للجيش السوري أن وحدات من القوات المسلحة السورية تتابع هجومها باتجاهي الجنوب والجنوب الشرقي لمحافظة إدلب وسط انهيار متتابع للتنظيمات الإرهابية المسلحة بعد تدمير مقراتها وتكبيدها خسائر فادحة في المعدات والأرواح. وأوضحت القيادة العامة للجيش السوري في بيان اوردته وكالة الانباء السورية “سانا”: في الأيام القليلة الماضية تمكن رجال جيشنا بكفاءة عالية من تطهير ما يزيد عن 320 كم مربعا وطرد “جبهة النصرة” وبقية التنظيمات الإرهابية المسلحة منها والدخول إلى أكثر من أربعين بلدة وقرية”. وأكد البيان إصرار القوات المسلحة على إتمام تطهير محافظة إدلب من الإرهاب ورعاته وتجدد في الوقت نفسه حرصها على حياة جميع السوريين المدنيين العزل وتدعوهم إلى الابتعاد عن مناطق انتشار المسلحين والمسارعة للخروج إلى مناطق تواجد وحدات الجيش العربي السوري القادمة لحمايتهم وتحريرهم من سيطرة الإرهاب المسلح بمختلف مسمياته وأشكاله. وشدد البيان على أن عملية مكافحة الإرهاب مستمرة إلى أن يستكمل الجيش العربي السوري تطهير جميع المناطق المحتلة من قبل الإرهابيين والعملاء مهما كانت مسمياتهم وأينما تواجدوا وأن يرفرف علم الجمهورية العربية السورية على كامل جغرافيتها إيذانا بالنصر التام والناجز على الإرهاب ورعاته وداعميه. من جهة أخرى أسقطت مضادات الجيش العربي السوري طائرة مسيرة للتنظيمات الإرهابية في أجواء مدينة السقيلبية بريف حماة الشمالي الغربي. وذكرت “سانا” أن مضادات الجيش أسقطت بالوسائط المناسبة صباح أمس طائرة مسيرة للتنظيمات الإرهابية مذخرة بست قنابل معدة للانفجار في أجواء مدينة السقيلبية بريف حماة الشمالي الغربي. وفي إطار استكمال تأمين المناطق المحررة من الإرهاب وبالتعاون مع الأهالي عثرت الجهات المختصة في سوريا على أسلحة وذخائر من مخلفات التنظيمات الإرهابية كانت مخبأة في بئر بمحيط قرية السعن الأسود بريف حمص الشمالي. وذكر مصدر في الجهات المختصة في تصريح لـ”سانا” أنه من خلال المتابعة الأمنية المستمرة لاستكمال أعمال تأمين المناطق المطهرة من الإرهاب حفاظا على حياة المدنيين عثرت إحدى الجهات المختصة على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر من مخلفات التنظيمات الإرهابية كانت مخبأة في بئر عمقها 35 مترا في مزارع قرية السعن الأسود بمنطقة تلبيسة في ريف حمص الشمالي. وبين المصدر أن الأسلحة المضبوطة شملت “رشاشات متوسطة وقنابل يدوية وصواريخ محمولة على الكتف وبنادق آلية إضافة لرشاش دوشكا وقذائف “أر بي جي” مع حشواتها وقذائف هاون وأجهزة اتصال ومذخرات ومناظير ليلية وذخائر بمختلف العيارات”.