العراق: حــراك سـيـاسـي لحسم تسمية رئيس الحكومة

في السياسة 25 ديسمبر,2019 نسخة للطباعة

مقتل عسكريين بانفجارين في الموصل

بغداد ـ وكالات: يسعى الرئيس العراقي برهم صالح لانهاء أزمة تسمية مرشح للحكومة الجديد بعد يومين من انتهاء المهلة الدستورية دون التوصل إلى مرشح ينسجم ورغبات المتظاهرين في ساحات التظاهر. وقال النائب أسعد المرشدي عضو تيار الحكمة الوطني في البرلمان العراقي لصحيفة “الصباح” العراقية في عددها الصادر أمس إن “عــدم تسمية رئيس للوزراء خلال المهلة الدستورية يعد خرقاً لـلـدسـتـور، وهــنــاك حــراك سـيـاسـي مــن الـكـتـل السياسية لحسم الموقف وتسمية رئيس للوزراء مع رئيس الجمهورية خلال اليومين المقبلين”.وأضـــاف أن “جـمـيـع الـحـكـومـات الـتـي تسلمت السلطة في العراق خرقت الدستور فأصبح عرفاً سياسياً أن تخرق المدد الدستورية، لذلك نأمل من رئيس الجمهورية أن يسمي شخصية لمنصب رئيس الوزراء”. وذكر المرشدي أن “الضغوطات كبيرة على رئيس الجمهورية من الكتل السياسية رغم أن موقفه واضـح بـاتـجـاه ترشيح مـرشـح مستقل يلبي طلبات الشارع والمتظاهرين بخلاف الكتل الـسـيـاسـيـة الـتـي تـضـغـط عـلـيـه مـقـابـل ترشيح شخصية سياسية”. وقال إن “جميع المفاوضات التي جـرت بين تيار الحكمة والمكونات والكتل السياسية الأخرى اشترطنا فيها أن يكون المرشح مستقلا وغير منتمي إلـى أي كتلة سياسية وأن انتهاء المـدد الدستورية لا يعد فـراغـا دسـتـوريـا وانما خـرقـا للدستور”.ويأتي ذلك فيما شهدت ساحات التظاهر اضطرابات أمنية بعد أن أخفق البرلمان العراقي في عقد جلسة ليلية لاستكمال التصويت على بنود قانون الانتخابات على خلفية غياب غالبية أعضاء البرلمان.وذكر متظاهرون في ساحات التظاهر في بغداد وعدد من المحافظات لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أن ساحات التظاهر في بغداد والبصرة والناصرية وواسط وكربلاء والنجف والديوانية والسماوة وبابل وميسان شهدت الليلة الماضية تجمعات جماهيرية متفرقة ومسيرات طافت الشوارع احتجاجا على إخفاق البرلمان في عقد جلسة لاستكمال التصويت على بنود قانون الانتخابات. كما جدد المتظاهرون رفضهم تسمية مرشح حكومي وسياسي لتشكيل الحكومة المقبلة والمطالبة بأن يكون مستقلا بعيدا عن تأثيرات الأحزاب والكتل البرلمانية. ميدانيا، أفاد مصدر عسكري بمحافظة نينوى العراقية أمس بمقتل ثلاثة عسكريين، بينهم ضابط، جراء انفجار عبوتين ناسفتين بالتعاقب شمال غرب الموصل. وقال العقيد مزهر حسن البياتي إن “عبوتين ناسفتين انفجرتا امس بالتعاقب مستهدفتين دورية للجيش العراقي عند مفرق معسكر الكسك (110 كلم شمال غرب الموصل)، ما أدى إلى مقتل ضابط برتبة نقيب وجنديين اثنين، إلى جانب إصابة اثنين آخرين بجروح”.