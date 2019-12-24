(الوفاق الليبية): مهتمون بإحضار دبابات وطائرات مسيرة من تركيا

روما ـ وكالات: قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية المدعومة دوليا، فائز السراج، إن طرابلس مهتمة حاليا بإحضار دبابات وطائرات مسيرة تركية. وأضاف السراج في مقابلة اجرتها معه صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الأيطالية ونشرت أمس الاول، “الحكومة الليبية ليس لديها بديل سوى طلب المساعدة العسكرية من تركيا”. وأضاف في التصريحات التي اوردها موقع “بوابة أفريقيا الإخبارية” الليبي نحن مهتمون بالحصول على دبابات وطائرات بدون طيار، ماذا كنت تتوقعون معذرة؟ ألا نحصل على دبابات وطائرات بدون طيار تركية وتقف حكومتنا مكتوفة الأيدي، بينما نرى تدمير العاصمة طرابلس أمام أعيننا ونرى الدماء في كل مكان؟ كنت تريدونا أن نقف مكتوفي الأيدي ونرى عاصمة ليبيا تحتل؟”. وتابع رداً على سؤال فيما إذا كانت “قواعد اللعبة” بين يدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و نظيره التركي رجب طيب أردوغان في نهاية المطاف، “إنه سيناريو صعب، وأصبح أكثر تعقيدًا بسبب التدخلات الأجنبية. ومع ذلك، لا أعتقد أن المسألة برمتها لا يمكن حلها إلا عن طريق المحادثات بين بوتين وأردوغان”. ووصف السراج الجهود الدولية الراهنة بأنها “عملية تتميز باتصالات مستمرة ثنائية ومتعددة الأطراف”، مشيراً إلى حضور “أصوات الولايات المتحدة وألمانيا، المنخرطة مع الأمم المتحدة للتحضير لمؤتمر برلين، والشركاء الأوروبيين الآخرين”. وأضاف في إشارة إلى هجوم قوات الجنرال خليفة حفتر على العاصمة طرابلس، المدعومة من البرلمان في طبرق، “لقد فشل المعتدي بالفعل. فمنذ هجومه المفاجئ في 4 أبريل الماضي قال إنه سيسيطر على طرابلس خلال 48 ساعة”، ولكن “تزال الحرب مستمرة بعد تسعة أشهر”. وشدد السراج “أنا متأكد من أننا سننتصر. في النهاية سيتقرر من له الحق في التفاوض على مستقبل ليبيا، ومن هو المعتدي الذي ستتم محاكمته أمام المحكمة الدولية”.