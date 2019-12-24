الغلاء في تركيا ومعاناة عمال قطر.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الثلاثاء، 24 ديسمبر/كانون الأول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي السياسة تقرأون: تحذيرات للعراق من هجمات لداعش بالكريسماس تستفاد منها إيران، واحتجاجات أمام منزل رئيس حكومة لبنان تطالب بعودة الحريري، و"واشنطن بوست" تستعرض رحلة فتاة من هولندا إلى داعش، والكويت: الأحكام في قضية خاشقجي تعكس التزام الرياض بمبادئ القانون، ومصر تكشف عن تنسيق مع روسيا وألمانيا لتفادي تفاقم الأوضاع بليبيا، واتفاق سالم نهائي بين حكومة السودان ومسار الوسط التابع للجبهة الثورية.

وتطالعون أيضا: اتفاق سالم نهائي بين حكومة السودان ومسار الوسط التابع للجبهة الثورية، وإسرائيل تجمد خطط ضم "غور الأردن" خشية قرار الجنائية الدولية، ونور علي تابندة.. وفاة زعيم صوفي إيراني عارض قمع خامنئي، ومنظمة دولية تحمل السراج مسؤولية ارتفاع الاختفاء القسري بطرابلس.

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وفي الاقتصاد تجدون: ليلة حزينة في تركيا.. رفع أسعار الوقود ينذر بموجة غلاء، ووعد جديد من ترامب بشأن اتفاق التجارة مع الصين، وذروة 47 يوما.. 30.1490 دولار لأوقية الذهب بفعل بيانات أمريكية ضعيفة، و8.5 مليار دولار تجارة الأردن مع الدول العربية في 10 أشهر.

وإلى المنوعات تقرأون: شجرة عيد الميلاد.. أحدث صيحات تصفيف الشعر في الكريسماس.

وعلى الصعيد الفني: لوحة الإيطالي تشيمابوي بـ24 مليون يورو.. للفرنسيين فقط.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.



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