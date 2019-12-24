إيران تعتقل أسرة قتيل باحتجاجات البنزين ومطالبات بمحاكمة خامنئي

اعتقلت السلطات الإيرانية عددا كبيرا من أفراد أسرة أحد قتلى الاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت اعتراضا على غلاء مفاجئ بأسعار البنزين 300 %، الشهر الماضي.

وذكرت محطة إيران إنترناشونال الناطقة بالفارسية من بريطانيا، الثلاثاء، أن قوات أمنية اقتحمت منزل أسرة بويا بختياري الذي سقط قتيلا برصاص الشرطة أثناء ما عرفت باحتجاجات البنزين في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأوقفت من داخله تزامنا مع عقد مراسم تأبين له (بختياري).



ونقلت المحطة الإخبارية التي تبث من بريطانيا عن بهمن صادقي بور أحد المقربين من أسرة قتيل احتجاجات البنزين في إيران، أن عناصر تابعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية هي من اعتقلت والدي بويا بختياري، وجدته وجده إضافة لمحامين كانوا بين الحضور في المنزل.

وأضاف صادق بور نجل خال الشاب القتيل بويا بختياري أن الاعتقالات طالت شقيقة الأخير وزوجها وعمه ونجل عمه البالغ من العمر 11 عاما، مساء أمس الإثنين.

وزعمت وكالة أنباء مهر الحكومية أن الاستخبارات الإيرانية اعتقلت من وصفتهم بعناصر نشطة في مشروع استمرار أعمال الشغب، تعليقا على توقيف أسرة المحتج القتيل مؤخرا.

وأشارت وكالة مهر إلى أن أسباب اعتقال أسرة بختياري ترجع بالأساس لإعلان أفرادها نيتهم إقامة مراسم الأربعين لنجلهم القتيل بمقابر في مدينة كرج الواقعة بنطاق العاصمة طهران، رغم تلقيهم تحذيرات أمنية مسبقة.

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واعتبر بهمن صادقي بور، نجل خال بويا بختياري (27 عاما) أن الاعتقالات الجماعية هدفها إسكات أسرة المحتج القتيل وترهيب عائلات القتلى الآخرين.

وكانت أسرة بويا بختياري قد حددت 26 ديسمبر/ كانون الأول الجاري موعدا لإقامة مراسم الأربعين لنجلها الذي قتل برصاص قوات الأمن الإيرانية 16 نوفمبر/ تشرين الثاني تزامنا مع احتجاجات شعبية واسعة عمت 100 مدينة على الأقل في البلاد.

ووجهت أسرة بختياري الدعوة إلى مراسلي وسائل إعلام أجنبية لحضور هذه المراسم، إلى جانب أفراد عاديين للتضامن مع قتلى الاحتجاجات الأخيرة.

وعلى صعيد متصل، طالب رضا بهلوي ولي عهد آخر ملك إيراني محمد رضا بهلوي الدول الأوروبية في مجلس الأمن الدولي بإحالة ملف مقتل نحو 1500 محتج إيراني برصاص قوات الأمن إلى محكمة العدل التي يقع مقرها بمدينة لاهاي الهولندية.

وأشار بهلوي الذي أطيح بحكم والده قبل 40 عاما عقب سيطرة رجال دين بزعامة المرشد الإيراني السابق الخميني على السلطة في إيران، في تغريدة عبر موقع تويتر، إلى أن الشعب الإيراني يحتاج للمساعدة دوليا أمام ما وصفه بنظام الإبادة الجماعية، حسب تعبيره.

ودعا رضا بهلوي المقيم في الولايات المتحدة إلى تطبيق العدالة بحق المرشد الإيراني علي خامنئي باعتباره مسؤولا مباشرا عن مقتل الآف الأشخاص بينهم 17 طفلا و 440 إمرأة في غضون أسبوعين خلال احتجاجات نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.