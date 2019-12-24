رئيس بيلاروس: بلادنا خط دفاع متقدم لروسيا ولن نتنحى عنها جانبا

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الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو

أكد رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، أن بلاده خط دفاع متقدم لروسيا، مشددا على أن مينسك لن تتنحى جانبا عنها إذا ما أراد أحدهم القتال ضدها.

وقال لوكاشينكو في تصريح لإذاعة "إيخو موسكفي" الروسية: "هذا ما قلته في المحادثات الأخيرة (مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين). قلت للتو إننا اليوم (في بيلاروس نعتبر) منطقة دفاعية متقدمة لروسيا... سألت الرئيس (بوتين): كن على يقين تام من أننا لن نسمح للدبابات التوجه إلى موسكو عبرنا".

وتابع الرئيس البيلاروسي: "لكني أقول إنه إذا ما أراد أحدهم مباغتة روسيا، فنحن لن نتنحى عنها جانبا".