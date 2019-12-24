اشار النائب ​وليد البعريني​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "مع حلول ​عيد الميلاد​ المجيد لدى ​الطوائف​ المسيحية، نعايد أهلنا المسيحيين بهذا العيد، آملين أن يكون مناسبة للتلاقي باتجاه صفحة جديدة لوطن أكثر ازدهارا وقوة واستقرارا، ولأيام تحمل الطمأنينة والخير".

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كانت هذه تفاصيل خبر البعريني: نأمل ان يكون العيد مناسبة للتلاقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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