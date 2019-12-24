أعلنت ​بلدية بيروت​، في بيان، أن "المنخفض الجوي الذي حط رحاله بعد ظهر اليوم في ​لبنان​ تسبب بهبوب رياح قوية، الأمر الذي جعل الامواج العاتية تضرب بقوة الكورنيش البحري، حيث بلغ علوها اكثر من خمسة امتار، وتسببت بأضرار كبيرة على جزء من الكورنيش"، مشيرة الى ان "الفرق الفنية تقوم بمعالجة الضرر ووضع عوائق للحؤول دون اقتراب المواطنين من الموقع حفاظاً على ​السلامة العامة​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بلدية بيروت: الرياح القوية والامواج تسببت بأضرار كبيرة على جزء من الكورنيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.