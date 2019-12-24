انتشار عناصر شرطة البلدية في شوارع طرابلس

انتشر عناصر شرطة بلدية ​طرابلس​ في مختلف شوارع طرابلس واحيائها، وذلك في اطار خطة أمنية منسقة مع ​قوى الامن الداخلي​ و​الجيش اللبناني​ لمناسبة الاعياد المجيدة، لتسهيل شؤون وأمور المواطنين وتنظيم السير في التقاطعات الرئيسية والمتفرعة. وبالتالي تتفرغ عناصر ​القوى الأمنية​ الأخرى الى عملية حفظ الامن عبر تسير دوريات وإقامة حواجز متنقلة عشية الأعياد.



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