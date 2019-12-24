النشرة: الدفاع المدني الفلسطيني أخمد حريقا شب بأحد المنازل بعين الحلوة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا بان "فوج ​الدفاع المدني الفلسطيني​ في ​مخيم عين الحلوة​ أخمد حريقاً شبَّ في أحد المنازل بمنطقة جبل ​الحليب​ لجهة ​درب السيم​ ، وأتت النيران على أجزاء كبيرة من المنزل بسبب الحريق لاشتعال المدفأة واقتصرت الأضرار على الماديات".

ووجه قائد الفوج في المخيم تامر الخطيب "عدة نصائح لاتخاذ تدابير ​السلامة العامة​ والحماية على أهلنا وخصوصا في فصل الشتا ومنها عدم ترك المدفأة وكوانين الفحم مشتعلة عند الذهاب إلى ​النوم​ أو الخروج من المنزل، وإزالة كل ما هو موجود على أسطح المنازل وبيوت الصفيح الذي يمكن أن يتساقط نتيجة العواصف والرياح الشديدة، ما يتسبب بأضرار مادية ويلحق الأذى بالناس".