النشرة: الدفاع المدني الفلسطيني أخمد حريقا شب بأحد المنازل بعين الحلوة

أفاد مراسل "الخليج 365" في صيدا بان "فوج الدفاع المدني الفلسطيني في مخيم عين الحلوة أخمد حريقاً شبَّ في أحد المنازل بمنطقة جبل الحليب لجهة درب السيم ، وأتت النيران على أجزاء كبيرة من المنزل بسبب الحريق لاشتعال المدفأة واقتصرت الأضرار على الماديات".
ووجه قائد الفوج في المخيم تامر الخطيب "عدة نصائح لاتخاذ تدابير السلامة العامة والحماية على أهلنا وخصوصا في فصل الشتا ومنها عدم ترك المدفأة وكوانين الفحم مشتعلة عند الذهاب إلى النوم أو الخروج من المنزل، وإزالة كل ما هو موجود على أسطح المنازل وبيوت الصفيح الذي يمكن أن يتساقط نتيجة العواصف والرياح الشديدة، ما يتسبب بأضرار مادية ويلحق الأذى بالناس".
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