رياح قوية تضرب صور وتقفل المدخل الشمالي البحري للمدينة

ضربت رياح قوية ​مدينة صور​ نتج عنها امواج كبيرة أقفلت المدخل الشمالي البحري، حيث غمرت ​المياه​ المسرب المؤدي للمدينة، وعملت وحدة الاستجابة السريعة للحد من الكوارث في ​قضاء صور​ بالتعاون مع فرق ​الدفاع المدني​ وبلدية المدينة على فتح ​الطريق البحرية​ التي قطعت بسبب تدفق المياه بسبب ارتفاع الامواج البحرية التي بلغت اكثر من 6 أمتار.

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