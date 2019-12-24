توجهت عضو "​​كتلة المستقبل​​" النائبة ​​رولا الطبش جارودي​​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​، معتبرة انه "كعادته، في كل مرة ينطق فيها بالحق، فإنّه يقطع الألسنة المأجورة المسعورة، ويكشف زيف الكلام الباطل المنهال علينا كالمطر، ويرفع سقف تحدي قول الحقيقة، بشجاعة ووطنية قلّ نظيرهما"، مشيرةً الى ان "الحريري عرا احدهم، وهو من كان يستجدي منه مقعداً، من كل شرعية كان يسعى إليها".

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كانت هذه تفاصيل خبر الطبش للحريري: كعادتك تنطق بالحق وتقطع الألسنة المأجورة المسعورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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