جريصاتي للحريري: العهد لا يرمى منك الا بالورد وانت الاعلم بما صدر عنك وعانى منك

رد وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي على تصريح رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، معتبرا انه "عذرا مجددا دولة الرئيس نحن قوم نستذكر الفضل والحسنى في ليلة الميلاد ولا نجحد أو ننسى أو نهذي"، مضيفا:"العهد لا يرمى منك إلا بالورد وأنت الأعلم بما صدر عنك وعانى منك".
وتابع جريصاتي:"أما أتباعك ممن اصطفيت فهم حاقدون ولا يرتوون من سم الكراهية، فتخلص من أدرانهم القاتلة قبل أن تفتك باعتدالك، ورجاحة فكرك فلا تقع في الهذيان".
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