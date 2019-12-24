جريصاتي للحريري: العهد لا يرمى منك الا بالورد وانت الاعلم بما صدر عنك وعانى منك

رد وزير ​الدولة​ لشؤون ​رئاسة الجمهورية​ ​سليم جريصاتي​ على تصريح رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​، معتبرا انه "عذرا مجددا دولة الرئيس نحن قوم نستذكر الفضل والحسنى في ليلة الميلاد ولا نجحد أو ننسى أو نهذي"، مضيفا:"العهد لا يرمى منك إلا بالورد وأنت الأعلم بما صدر عنك وعانى منك".

وتابع جريصاتي:"أما أتباعك ممن اصطفيت فهم حاقدون ولا يرتوون من سم الكراهية، فتخلص من أدرانهم القاتلة قبل أن تفتك باعتدالك، ورجاحة فكرك فلا تقع في ​الهذيان​".