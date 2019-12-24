الطقس غدا ممطر مع عواصف رعديّة ورياح شديدة وانخفاض بدرجات الحرارة

أفادت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ بأن "الحوض الشرقي للمتوسّط يتأثر بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة مع رياح شديدة و​أمطار​ غزيرة بحيث يتحول لى العاصفة LOULOU التي ستحمل معها ​الثلوج​ على المرتفعات اللبنانية مع ما تحمله من رطوبة مرتفعة في الطبقات المنخفضة و المتوسطة و تستمر حتى يوم الجمعة مع تقدير ان تكون كمية ​الامطار​ المتساقطة مابين 70 ملم شمالاً الى اكثر من 130 ملم جنوباً".

وفي بيان لها، توقعت المصلحة "أن يكون طقس غدا الاربعاء غائم وممطر بغزارة أحياناً مع عواصف رعديّة ورياح شديدة تقارب ال 70 كلم/ساعة يرتفع معها موج البحر وتنخفض ​درجات الحرارة​ وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق، نحذّر من خطر تشكّل ​السيول​ وإنجرافات التربة خاصة في ​الجنوب​ كذلك الانتباه من سلوك ​الطرقات الجبلية​ نتيجة تراكم الثلوج كطريق ظهر البيدر، اما الخميس فغائم وممطر بغزارة خاصة في الجنوب مع عواصف رعديّة ورياح قوية وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق، يتوقع تشكّل السيول وانحرافات في التربة في بعض المناطق خاصة الجنوبية والجمعة، غائم وممطر خاصة في المناطق الجنوبية مع عواصف رعديّة وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما دون في بعض المناطق الجنوبية و الداخلية، يتوقع حصول انفراجات ابتدأً من بعد الظهر".