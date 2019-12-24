شهيب: في زمن الميلاد ندعو لخلاص الوطن وأخذ عبر التواضع والتضحية

اشار وزير التربية في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​أكرم شهيب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "في زمن ​الميلاد​ ندعو لخلاص الوطن وأخذ عبر التواضع والتضحية في سبيل المواطنين لاسيّما أطفالنا الذين يستحقون العيش في وطنٍ تبنى فيه آمالهم وتتحقق لمستقبلٍ أفضل".

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