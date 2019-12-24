المطران رحال: لبنان يعيش أزمة إقتصادية لم نشهدها منذ سنين طويلة

أكد راعي أبرشية ​بعلبك الهرمل​ للروم الملكبين الكاثوليك ​المطران الياس رحال​، خلال رسيتال ميلادي ب​كنيسة​ مار اليان ب​رأس بعلبك​، ان "​لبنان​ يعيش أزمة إقتصادية كبيرة لم نشهدها منذ سنين طويلة، كما إننا نعيش أزمة ثقة بين ​الدولة​ والمواطن، والذي نشهده في الساحات خير مثال على ذلك، مع العلم بأن الذي حصل منذ شهرين جمع اللبنانيين على نبذ الطائفية والحفاظ على العيش الواحد في لبنان، وهذا يتطلب وقفة ضمير من المسؤولين ومراجعة حساباتهم والإصغاء إلى مطالب الشعب وهي مطالب محقة"، متمنياً "ولادة جديدة للبنان، كما ولادة ​المسيح​ قائمة على ​المحبة​ والعدالة والمساواة والتطلع إلى مستقبل ​الشباب​ والعناية ب​الأطفال​"، كما تمنى "ولادة ​حكومة​ جديدة على مستوى تطلعات اللبنانيين".

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