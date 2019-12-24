أفادت معلومات ​صحفية​ بأن "شابا فلسطينيا اقدم على رمي ​قنبلة يدوية​ على بعض المنازل في المنكوبين - ​وادي النحلة​ القريبة من ​مخيم البداوي​ واعقب ذلك إطلاق رشقات نارية، عندها تجمهر بعض المواطنين لمعرفة الأسباب، فرمى قنبلة ثانية أوقعت 5 ​اصابات​ بجروح متفرقة لشبان من المحلة، وعلى الفور حضرت سيارات الإسعاف حيث نقلتهم الى ​مستشفى طرابلس الحكومي​ في ​القبة​ وحضرت عناصر من ​القوى الامنية​ للتحقيق بالحادث والقبض على الجاني الذي فر باتجاه المخيم".

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كانت هذه تفاصيل خبر جرح 5 اشخاص جراء القاء قنبلتين يدويتين على منازل في المنكوبين وادي النحلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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