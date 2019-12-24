زلزال بقوة 6 درجات يهز وسط كولومبيا

أفادت ​هيئة المسح الجيولوجي الأميركية​، ان "زلزالا قوته 6 درجات هز وسط ​كولومبيا​"، مشيرة الى ان "الزلزال وقع على بعد نحو 150 كم جنوب العاصمة بوجوتا وكان قريبا جدا من سطح الأرض مما يضخم تأثيره".

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