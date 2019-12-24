اعتقال متهمين اثنين بأحداث الشغب الاخيرة في جنوب شرق ايران

أعلن المشرف على شرطة ​الامن العام​ في محافظة ​كرمان​ جنوب شرق ​ايران​ العقيد اصغر زاهدي عن "اعتقال متهمين اثنين ضالعين باحداث الشغب الاخيرة في المحافظة"، مشيراً إلى أنه "بعد وقوع أحداث الشغب بالمحافظة، قبل أكثر من شهر على خلفية ارتفاع ​سعر البنزين​، والاعتداءات التي قام بها الضالعون في مهاجمة رجال ​الشرطة​ وتأجيج الاضطرابات والحاق الخسائر بالممتلكات العامة، أدرجت الشرطة على جدول أعمالها تحديد هويات الضالعين بهذه الاعمال واعتقالهم".

ولفت إلى أنه "بهذا الصدد، نجح منتسبو وحدة اسناد العمليات بتحديد هويات اثنين من العناصر الرئيسة في أحداث الشغب والاضطرابات بفضل القيام بأعمال استخباراتية وأمنية"، مشيراً إلى أنه "بفضل مساعي المنتسبين والتنسيق القضائي، ألقي القبض على الرجلين الضالعين في مخبأهم ضمن عملية منسقة وتم تسليمهم إلى ​القضاء​".