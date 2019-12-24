عبداللهيان: الحفاظ على امن الخليج الفارسي يتطلب التعاون الشامل في المنطقة

أكد المساعد الخاص لرئيس ​مجلس الشورى​ الاسلامي في ​ايران​ ​حسين أمير عبداللهيان​ أن "الحفاظ على الامن في ​الخليج الفارسي​ يتطلب تعزيز التعاون الشامل"، لافتاَ إلى أن "التواجد العسكري الاميركي والاجنبي وتخزين ​السلاح​ في الخليج الفارسي يقوّض الامن، عادّا الحوار وصنع الثقة والاحترام المتبادل ضرورة في المنطقة اليوم، كما ان ​الجمهورية​ الاسلامية الايرانية قدمت مقترحات تصب في هذا النهج باستمرار".

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