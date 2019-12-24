مقتل 40 إرهابيا في اشتباكات مع الجيش في بوركينا فاسو

أفادت معلومات صحفية عن "مقتل 40 إرهابيًا في عملية عسكرية نفذها الجيش شمالي بوركينا فاسو"، مشيرةً إلى أن "الإرهابيين نفذوا هجومًا مسلحًا استهدف مدنيين، وأحد المعسكرات في مدينة أربيندا التابعة لإقليم "سوم" شمالي البلاد".
وأوضحت أن "قوات الجيش قتلت 40 إرهابيًا في العملية العسكرية التي ردت فيها على الإرهابيين، وصادرت العديد من الأسلحة والذخيرة كانت بحوزتهم".
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