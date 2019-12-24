وزير المالية الروسي: أسعار النفط بين 60 و65 دولارا للبرميل طبيعية وإيجابية

لفت وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إلى أن "أسعار النفط بين 60 و65 دولارا للبرميل طبيعية وإيجابية بالنسبة لموازنة روسيا وشركاتها النفطية"، موضحاً أن "أسعار النفط بين 60 و 65 دولارًا للبرميل طبيعية وإيجابية".
وأشار إلى أنه "لدى روسيا احتياطيات متراكمة كافية للوفاء بالتزامات الميزانية لمدة ثلاث سنوات في حالة انخفاض أسعار النفط إلى 25-30 دولارًا للبرميل"، لافتاً إلى أنه "من غير المرجح أن ترتفع أسعار النفط بصورة كبيرة، إذا لم يتم التوصل إلى قيود مع دول أوبك بشأن إنتاج النفط، فهناك بالطبع مخاطر أن تنخفض الأسعار إلى 25-30 دولارًا للبرميل".
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