الاتحاد الاوروربي يطالب بمحاسبة جميع المتورطين بقضية الخاشقجي

لفتت مفوضية الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي الى "ضرورة ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن قتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​ والمتورطين في هذه الجريمة"، مشيرة الى "وجوب أن تجرى المحاكمة استنادا إلى مبادئ الشفافية مع احترام الإجراءات القضائية وجميع الحقوق القانونية الفردية"، مؤكدة "المعارضة القطعية لاستخدام ​عقوبة الإعدام​، لاعتبارها عقوبة قاسية ولا إنسانية ولا يمكن لها أن تكون رادعا، وإنما تمثل إنكارا غير مقبول لكرامة الإنسان وسلامته".

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