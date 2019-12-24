النائب عصام الصافى: مصطلح "مجانية التعليم" وهمى بسبب فلوس الدروس الخصوصية

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وقال الصافى: "مصطلح مجانية التعليم فى مصر هو مصطلح وهمى، أولياء الأمور بيدفعوا دم قلبهم كل سنة في الدروس الخصوصية، وبالتالي مصطلح مجانية التعليم مش حقيقى، وهو دا اللي دمر منظومة التعليم فى مصر"، لافتا إلى أن البعض أساء فهم تصريحه وروج له باعتباره مطلب بإلغاء مجانية التعليم، مؤكدا أن هذا الكلام عار تماما من الصحة.
كما لفت النائب عصام الصافى، إلى وجود عجز صارخ فى المعلمين فى المدارس، قائلا: "فى مدارس فيها نص معلم"، مؤكدا على ضرورة تغيير الفكر القديم فى التعامل مع الطلاب داخل المدارس، مضيفا:"إيه المشكلة إن الطالب يكنس وينضف مكانه، يجب تغيير الفكر القديم".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المُقدمة من عدد من النواب، بشأن نقص وعجز المعلمين فى عدد من المدارس بمختلف محافظات الجمهورية.
ومن ناحيته، قال الدكتور خالد حنفى، عضو مجلس النواب، إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تتعمد إغفال نسبة الـ5% الخاصة بذوى الإعاقة فى إعلاناتها بشأن مسابقات المعلمين، مؤكدا أن استمرار الوزارة فى إغفال هذه النسبة خلل وإغفال وإهدار لحق دستورى وقانونى لذوى الإعاقة.
وبدوره تساءل النائب عبد الرحمن البكرى، عن موقف المتقدمين لمسابقة الـ120 ألف معلم، قائلا "الوزارة تُصدر الأزمات للبرلمان، بدأت بمسابقة الـ36 ألف معلم وتم الاستغناء عنهم"، وتساءل أيضا عن سبب اشتراط قيد المتقدم للمسابقة بنقابة المعلمين.
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