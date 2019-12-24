شكرا لقرائتكم خبر عن «رياضة النواب» تعلن دراسة ظاهرة التنمر والبدء فى مواجهتها تشريعيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أشرف رشاد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة ستخصص جزء من اجتماعاتها المقبلة، لدراسة ظاهرة التنمر ووضع آليات تشريعية دقيقة للتعامل معها، خصوصا وأنها أصبحت منتشرة بين جيل الشباب، منتقدا هذه الظاهرة التى تعد أحد أهم أسباب اليأس والإحباط، وتحويل الفرد ناقم على المجتمع، ومنعزل تماما عن الجميع.

وثمن رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال احتفالية «قادرون باختلاف» لأصحاب الهمم وذوى الاحتياجات الخاصة، واصفا الكلمة بـ "كلمة إنسانية من رئيس وطنى يتعامل من منطلق كونه أب لكل المصريين".

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وأكد رشاد، أن كلمات الرئيس كانت بمثابة رسالة تحفيزية وتشجيعية جديدة لأبناء هذه الفئة المجتمعية نحو التمسك بالعزيمة والإصرار، وأنهم فى قلب ووجدان وعقل الدولة بكل مؤسساتها، لافتا إلى أن حرص الرئيس على حضور هذه الاحتفالية كل عام دليل على إيمانه بقدراتهم وإمكانياتهم، كونهم يمثلون محورا مهما للنهوض والبناء.

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إلى أن مصر مليئة بالنماذج الشبابية الواعدة من أصحاب الهمم وذوى الاحتياجات الخاصة، التى أثبتت ورسخت مفهوم لا مستحيل ولا عائق أمام صنع الإنجازات إلا الفكر فقط، وما دون ذلك يمكن التغلب عليه، موجها التحية لأبناء الوطن من هذه الفئة الوطنية العظيمة.

وأوضح رشاد، أن مصر تولى هذه الفئة عناية خاصة لتعزيز مكتسباتهم، ودمجهم مجتمعيا وتمكينهم فكريا وثقافيا وتعليميا، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، معلنا تأييده لمطالب الرئيس بتوجيه مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص بالعمل على مكافحة ظاهرة التنمر، من خلال صياغة تشريعات تجرم ممارستها، ومواجهتها إعلاميا، للتصدى لهذه الظاهرة التى أصبحت تمثل خطرا حقيقيا على المجتمع المصرى.