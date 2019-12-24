شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلامى الفاشل معتز مطر يحصد جائزة أكبر خائن فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت شبكة رصد الإرهابية فى استفتاء مشبوه، مدفوع الأجر، الهارب معتز مطر، كأفضل إعلامى لعام 2019، حيث كتب الإعلامى الفاشل تدوينة على صفحته أنه حصل عليها للعام الثانى على التوالي، فعلى أى أساس أجرى هذا المنبر الإعلامى التابع لجماعة الإخوان الإرهابية " رصد " هذا الاستفتاء، وهل التصويت عليه من داخل تركيا، يعبر عن آراء المصريين الذين كانوا لهم رأى آخر ولقبوا الهارب معتز مطر بأفضل خائن للعام 2019

.

لقب " أفضل خائن "، استحقه الإرهابى معتز مطر وبجدارة، نظراً للدور البارز الذى لعبه لتنفيذ مخطط تركيا وقطر لنشر الفوضى والعنف داخل مصر، فضلاً عن ترويج الأكاذيب والشائعات، وتشويه الإنجازات المصرية، والانحياز لدعم تركيا فى العدوان العسكرى على سوريا، ويدعم بقوة حالياً التدخل التركى فى الشأن الليبى.

دعم الخائن معتز مطر من خلال برنامجه المذاع على فضائية قناة الشرق الممولة من قطر والتى تبث من تركيا دعوات المقاول الهارب محمد على فى 20 سبتمبر الماضى لعودة العنف والفوضى بالميادين والشوارع، وروج لفيديوهاته المزعومة، وبرز معتز فى دور الخيانة الأكبر من خلال ظهوره على الهواء ليعلنها صريحة أنه فى حال خوص مصر حرباً مع تركيا سيدعم تركيا وبقوة.

Advertisements

حرض معتز مطر أيضاً جماهير الكرة المصرية على إثارة الشغب خلال الحفل الرائع الذى نظمته مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية، بهدف زعزعة استقرار الدولة المصرية وبث الفتنة، كما أطلق الهارب مطر حملة " الصفارات والتخبيط فى الحلل "، والتى فشلت ولم تجد مساندة لها فى الشارع، فضلاً عن منافقته لديكتاتور أردوغان وروج لأوهام حلم الخلافة العثمانى، وفى المقابل شوه الرموز المصرية، واخيراً استغل الفاشل معتز مطر الحوادث القدرية، كالسيول والأمطار، للإسقاط على مؤسسات الدولة وإظهارها أمام الرأى العام بموقف العاجز عن حل الأزمات الطارئة أو القدرة على التعامل معها على خلاف الحقيقة.

فتح معتز مطر برنامجه لشخصيات لها تاريخ طويل من العداء مع مصر من أعضاء المنظمات الحقوقية المشبوهة وقيادات جماعة الإخوان الهاربين للترويج لملف حقوق الإنسان فى مصر بسرد وقائع ملفقة حول أوضاع نزلاء السجون والتى كشفها التفتيش القضائى الدورى على السجون، ومنظمات الممجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية المحترمة التى تتعمد تحرى الحقيقة قبل إصدار بياناتها، فضلاً عن مزاعم الإهمال الطبى بالسجون، من أجل كل هذا استحق معتز مطر لقب أفضل خائن عام 2019.