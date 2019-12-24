شكرا لقرائتكم خبر عن منظمات حقوقية: جرائم أردوغان امتدت للتعذيب داخل السجون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية تفاصيل مؤتمر صحفى شارك فيه عدد من المنظمات الحقوقية التركية وطالبت بوقف عمليات التعذيب، ضد المتهمين المعتقلين بذريعة المشاركة في انقلاب عام 2016.

وقالت زمان أن عدد من جمعيات حقوق الإنسان والمؤسسات والمدنية أقامت مؤتمرًا للطالبة بوقف عمليات التعذيب ضد المعتقلين مطالبين بمحاكمة المسؤولين عنها فيما أوضح نوراي تشافيرمان، رئيس رابطة حقوق الإنسان في تركيا، أن عمليات التعذيب داخل العاصمة أنقرة أصبحت تطبق بشكل ممنهج، مشيرة إلى أن الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2019 شهدت تعرض 830 شخصًا للتعذيب داخل مؤسسات أمنية.

وذكرت زمان أن 46 موظفًا سابقًا بوزارة العدل، تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي وعنف وانتهاكات جنسية داخل مديرية أمن أنقرة وقال تشافيرمان أنه يتم اصطحاب الأشخاص إلى غرفة مظلمة في مديرية أمن أنقرة، وتخلع ملابسهم تمامًا، ويتعرضون لانتهاكات جنسية. هذه الادعاءات تسببت في موجة كبيرة من الجدل في الرأي العام التركي، ولكن الوزارة والمؤسسات المسؤولة الأخرى لم تعلق على الأمر.

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بدوره قال سازجين تانري كولو عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، إن سجون تركيا الـ 355 تشهد وقائع تعذيب، وأن الأمر لم يعد يقتصر على السجون الثلاثة الشهيرة في إسطنبول وأنقرة وديار بكر، ولا على الأكراد.

جدير بالذكر أنه خلال حالة الطوارئ التي استمرت عامين منذ إعلانها في يوليو 2016 عقب الانقلاب، تم حبس أكثر من 30 ألف شخص في بتهمة المشاركة في تدبير الانقلاب، بينهم أكبر رقم للصحفيين المعتقلين في العالم والذي يتجاوز 120 صحفيًا، و11 ألف سيدة برفقتهن 700 طفل،كما فصل منذ بداية الأحداث 130 ألف موظف مدني وعسكري من عملهم.