شكرا لقرائتكم خبر عن شهادة خطيرة لقيادى بـ"الإرهابية":احتفلنا فى 30 يونيو وتوقعنا نهاية المظاهرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى رضا فهمى القيادى الاخوانى ،بمجموعة من الاعترافات الهامة خلال ظهوره عبر قناة الجزيرة القطرية لتقديم شهادته على فترة حكم الإخوانى الراحل محمد مرسى، حيث كشف أن الإخوان احتفلوا فى نهاية يوم 30 يونيو مساء، بانتهاء المظاهرات ولم يظنوا على الإطلاق بأن مرسى سيتم عزله، كما قدم شهادة حول محمد مرسى ووصفه بانه شخص عنيد ولا يقبل النصيحة بحسب وصفه.

وأضاف :"لحد 30 يونيو بليل كان فى ناس بتحتفل ان الموضوع طلع فاشوش واكتر الناس كان عندهم يقين بان 30 يونيو هتكون زى اللى قبليها جمعة مش عارف ايه " مشيرا الى ان عدد كبير من الاخوان اعتقدوا انهم انتصروا وان المعارضة عرفت حجمها بحسب وصفه

وتحدث فهمى عن محمد مرسى، قائلا:" انه شخص عنيد ومن الممكن أن تقدم له النصيحة ويرفض"، بحسب قوله.

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تجدر الاشارة الى ان قناة الجزيرة أفردت مساحة خلال الفترة الاخيرة لقيادات بتنظيم الاخوان لتقديم شهادتهم حول فترة حكم مرسى، وأحدثت بعض تفاصيلها جدلا شديدا بسبب أعترافهم بخطايا الجماعة .

فيما عادت المعركة من جديد بين قيادات الإخوان وحلفائها، بعد تصريحات سيف الدين عبد الفتاح، مستشار الرئيس المعزول محمد مرسى السابق الذى كشف فيها أخطاء حكم جماعة الإخوان لتبدأ بعدها حملة هجوم متبادلة بين قيادات الجماعة يسبون فيها بعضهم، لتصل المعركة بين الإخوان وبعضهم إلى ساحات القضاء التركى.

وشن عصام تليمة، مدير مكتب يوسف القرضاوى السابق، هجوما على قيادات الإخوان بسبب هجومهم على سليم عزوز، قائلا فى تصريح له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": لقد دعا الكثيرون إلى تدوين تجربة الإخوان فى الحكم، ولكن قوبلت هذه الدعوة بالرفض، ليس من كل الإخوان، بل من قيادات معينة، تخاف من الحساب، وكلما دعا أحد لذلك، صدروا للناس فكرتين ليحموا بذلك أنفسهم من الحساب، الفكرة الأولى: هل ستحاسب المسجونين؟ والفكرة الثانية: من قاموا بالتجربة ليسوا موجودين.